Mercato - Real Madrid : Zidane n’en démordrait pas pour Gareth Bale !

Publié le 17 mars 2020 à 19h00 par J.-G.D.

Lassé de Gareth Bale, le Real Madrid chercherait à se séparer du Gallois lors du prochain mercato estival, et ce pour plusieurs raisons.

Force est de constater que Gareth Bale vit des moments compliqués au Real Madrid. Incapable de s’intégrer au vestiaire depuis son arrivée en 2013, l’ancien de Tottenham montre un pâle visage cette saison. Les Spurs ont évoqué cette piste en janvier, sans bouger leurs pions avant la fin du mercato hivernal selon l’exclusivité du 10 Sport. La trêve estivale pourrait sonner la fin de l’aventure de Gareth Bale à Madrid, son contrat expirant en 2022. La presse espagnole expliquait récemment que Florentino Pérez tenterait de l'envoyer loin de la Casa Blanca . Des intentions qui se confirment assez sérieusement...

Le Real Madrid désirerait se séparer de Gareth Bale