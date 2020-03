Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ultime espoir pour Lihadji ? La réponse !

Publié le 18 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Le Phocéen évoque un possible retour en force de l’OM pour faire signer Isaac Lihadji. Mais selon nos informations, le dossier est plus que mal embarqué.

Et si l’OM revenait à la charge pour Lihadji ? C’est ce que semblait indiquer le Phocéen dans ses colonnes hier, alors que le dossier pourrait être relancé. Alors que le jeune ailier réalise de très bonne performances avec la réserve de l’OM, qui évolue en National 2, le club marseillais pourrait changer de politique et tenter de proposer un nouveau contrat juteux à son espoir, afin d’espérer le garder la saison prochaine.

Plus proche que jamais de Lille