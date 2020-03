Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment Leonardo pourrait utiliser l’argent de la vente de Neymar…

Publié le 18 mars 2020 à 16h45 par La rédaction

Dans la perspective d’une vente de Neymar à 150M€, Leonardo aurait largement de quoi financer ses plans ambitieux pour l’été.

Et si Neymar finançait le mercato parisien ? Déjà évoquée précédemment, cette perspective revient de nouveau dans la tête de Leonardo, qui a de très grands projets pour le mercato du PSG.

Neymar out, Pogba et Mahrez in ?

Avec le départ possible de Neymar pour 150M€, le PSG pourrait tout d’abord régler une question en suspend depuis quelques semaines : la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Avec l’argent généré par la vente de l’international brésilien, le PSG pourrait offrir un nouveau contrat en or à Mbappé, qui pourrait toucher jusqu’à 30M€ par saison.



Outre cette question à régler, le PSG pourrait se pencher sur plusieurs pistes chaudes pour le prochain mercato. Avec le départ de Neymar, le recrutement d’un nouvel ailier va s’imposer, et la piste Riyad Mahrez (actuellement à Manchester City) semble se préciser à mesure que le temps passe. Une arrivée de Paul Pogba, pour renforcer le milieu de terrain parisien, est également évoquée, bien que ce dernier pourrait être tenté de rester du côté de Manchester United.



Enfin, la question du renforcement du secteur défensif se pose, alors que Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, dont les contrats prennent fin en juin prochain, restent sur le départ. L’achat de deux nouveaux latéraux semble inévitable du côté de Paris, et l’arrivée d’un crack à la récupération (Sandro Tonali) est plus que jamais d’actualité. Un mercato ambitieux pour un club ambitieux… grâce à Neymar ?