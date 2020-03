Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Mbappé… Zidane en veut un autre !

Publié le 18 mars 2020 à 16h30 par La rédaction

S’il cible en priorité absolue Kylian Mbappé, Zinédine Zidane sait qu’il sera difficile de l’arracher au PSG. En plan B, l’entraîneur du Real Madrid a les idées claires et elles sont différentes de son président…

Un nouveau désaccord entre Zizou et Florentino Pérez ? On le sait, les deux hommes ne s’apprécient pas forcément, et les désaccords entre le président du Real Madrid et le coach marseillais ont d’ores et déjà été nombreux depuis l’arrivée de Zidane sur le banc madrilène. Et un nouveau désaccord d’envergure, encore une fois sur le marché des transferts, pourrait se profiler…

Pérez veut Haaland, Zidane veut Mané

Alors que Kylian Mbappé reste la priorité numéro 1 de Zidane, le plan B du Champion du Monde semble être différent de celui souhaité par son président. En effet, en cas d’échec de la piste menant au joueur du PSG, Florentino Pérez souhaite à tout prix recruter la pépite désormais au Borussia Dortmund Erling Haaland, qui régale l’Europe depuis son arrivée au BVB. De son côté, Zidane cible un tout autre profil : Sadio Mané. Et pour lui, ce sera l’international sénégalais de Liverpool, et rien d’autre ! De quoi attiser encore une fois les tensions entre les deux têtes pensantes au Real Madrid, déjà si fortes que Pérez pourrait songer à remplacer l’entraîneur dès la fin de la saison.