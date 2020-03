Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le transfert d’Osimhen va exploser les records...

Publié le 18 mars 2020 à 15h30 par La rédaction

Après avoir reçu des propositions quelques semaines après son arrivée, le LOSC va très certainement revendre Victor Osimhen une fortune. Le plus gros transfert de l’histoire du club s’organise…

Sitôt arrivé, sitôt reparti ? Victor Osimhen, dont le rendement avec le LOSC est impressionnant depuis son arrivée (13 buts en 27 matchs de Ligue 1 disputés cette saison), attire la convoitise de nombreux clubs européens. Et ce depuis son arrivée au LOSC…

Le transfert le plus cher de l’histoire du club ?

Selon nos informations, les dirigeants lillois auraient d’ores et déjà été contacté, il y a près de 8 mois, par de très grands clubs européens, qui se renseignaient pour leur attaquant Victor Osimhen, tout juste arrivé en provenance de Charleroi. Avec tous ces intérêts, le club pourrait réaliser un très gros coup sur le marché des transferts.



En effet, après son départ pour Arsenal l’été dernier, l’ailier international ivoirien Nicolas Pépé devenait le transfert le plus cher de l’histoire du LOSC, avec une vente d’environ 80M€ du côté de l’Angleterre. Cette fois, la somme que pourraient débourser tous ces clubs pour s’arracher Victor Osimhen pourrait être bien supérieure à celle qui gravitait autour de Nicolas Pépé, alors qu’un transfert à environ 100M€ est plus que jamais évoqué pour l’attaquant nigérian. Reste à savoir qui sera prêt à débourser une telle somme…