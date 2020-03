Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé pour Miralem Pjanic ?

Publié le 18 mars 2020 à 14h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain savent désormais combien ils devront dépenser pour s’attacher les services de Miralem Pjanic.

Souvent lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, Miralem Pjanic pourrait bien être l’un des jolis coups du prochain mercato parisien. Sa position à la Juventus s’est fragilisée depuis quelques semaines et Leonardo aimerait sauter sur l’occasion pour l’attirer au PSG. Le Bosnien, ancien du FC Metz et de l’Olympique Lyonnais, ne dirait pas non à un retour en France, mais Chelsea et plusieurs clubs espagnols lorgneraient également sur lui.

Pjanic, c’est 60M€ minimum pour la Juve