Mercato - PSG : Guardiola pourrait plomber les plans de Leonardo avec Pjanic !

Publié le 14 mars 2020 à 23h45 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective d’accueillir Miralem Pjanic l’été prochain, le club de la capitale pourrait finalement être distancé dans ce dossier par Manchester City.

Depuis le retour de Leonardo au PSG l’été dernier, le mercato du club de la capitale semble de plus en plus s’orienter vers la Serie A. En effet, ces derniers mois, l’écurie parisienne aurait surveillé Sandro Tonali (Brescia), Mattia De Sciglio (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), ou encore Miralem Pjanic. La Juventus n'aurait pas l'intention de retenir son joueur l’été prochain après qu’il ait perdu sa place de titulaire indiscutable dans l’équipe de Maurizio Sarri, et l'ancien milieu de l'OL pourrait être un renfort de choix pour l’entrejeu du PSG. Toutefois, Pep Guardiola pourrait venir chambouler les plans de Leonardo dans ce dossier dans les prochaines semaines à en croire la presse italienne.

Bernardo Silva pourrait faciliter un départ de Pjanic à Manchester City