Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier, un dossier réglé de longue date ?

Publié le 18 mars 2020 à 13h45 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Thomas Meunier aurait déjà réglé son avenir. Il file tout droit vers le Borussia Dortmund et pourrait même avoir signé depuis bien longtemps…

L’avenir de Thomas Meunier semble s’écrire bien loin du PSG. En effet, comme révélé par le10sport.com en exclusivité lundi dernier, Thomas Meunier, dont le contrat au PSG se termine en juin prochain, ne devrait pas signer de prolongation de contrat dans le club de la capitale. D’après nos informations, l’international belge aurait bien avancé dans ses négociations avec un club en particulier.

BVB, Atlético ou Juventus ?