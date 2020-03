Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une vraie carte à jouer avec Pjanic !

Publié le 19 mars 2020 à 5h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo depuis quelques semaines désormais, Miralem Pjanic pourrait bien être disponible sur le marché à l’intersaison pour le directeur sportif du PSG. D’ailleurs le milieu de la Juventus serait en faveur d'un retour en France.

Le PSG pourrait frapper frapper un grand coup sur le marché en recrutant Miralem Pjanic cet été. À l’instar du dernier mercato estival, Leonardo devrait se servir de l’intersaison pour redessiner les contours de l’effectif de Thomas Tuchel et particulièrement le milieu de terrain. Idrissa Gueye et Ander Herrera ont été les heureux élus lors de la dernière session estivale des transferts. Sandro Tonali, Sergej Milinkovic-Savic et Miralem Pjanic seraient des pistes chaudes de Leonardo pour le prochain mercato. Et le milieu de la Juventus serait susceptible de quitter Turin.

Pjanic, un coup qui se dessine pour Leonardo !