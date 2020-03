Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone a un plan précis pour faire revenir Neymar !

Publié le 19 mars 2020 à 9h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone n’aurait toujours pas abandonné l’idée de faire revenir Neymar, le club catalan aurait déjà une idée de la tactique de négociation qu’il emploiera pour faire plier le PSG dans ce dossier.

L’été dernier, le FC Barcelone a fait tout son possible pour faire revenir Neymar deux ans après son départ au PSG. Cependant, la fermeté de Leonardo dans les négociations et le manque de liquidité des Catalans a conduit le dossier vers l’échec, conduisant ainsi l’attaquant de 28 ans à rester à Paris. Et un an plus tard, il se pourrait que le Barça revienne une nouvelle fois à la charge. En effet, l’attaquant du PSG serait toujours dans le viseur des Blaugrana , qui connaissent de véritables difficultés dans leur secteur offensif cette saison. Par conséquent, le FC Barcelone aimerait recruter Neymar et Lautaro Martinez l’été prochain pour donner une nouvelle vie à son attaque et entourer du mieux possible Lionel Messi.

Le Barça inclura des joueurs pour faire baisser le prix de Neymar