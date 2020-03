Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait faciliter un très gros coup à 0€ pour Leonardo !

Publié le 19 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Leonardo surveille la situation de Willian, dont le contrat à Chelsea prend fin en juin prochain, Neymar pourrait bien aider le PSG dans ce dossier.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 8 mars, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par Willian. Il faut dire que le contrat du Brésilien prend fin en juin prochain à Chelsea et aucune prolongation ne semble se profiler. Une opportunité que Leonardo ne veut pas laisser filer, bien que la bataille s'annonce rude notamment face à Arsenal et Manchester United. Mais le FC Barcelone pourrait se retirer de la course.

Le Barça pourrait abandonner Willian pour Neymar