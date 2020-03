Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi est interpellé pour Lautaro Martinez !

Publié le 18 mars 2020 à 18h30 par A.C.

Javier Zanetti, vice-président de l’Inter, a ironisé sur les appels du pied de Lionel Messi à l’encontre de Lautaro Martinez.

Lionel Messi veut voir Lautaro Martinez le rejoindre au FC Barcelone et, si certains avaient encore des doutes, le sextuple Ballon d’Or les a balayés. « Lautaro ressemble énormément à Luis » a expliqué Messi. « Luis a beaucoup d’expérience et il pourrait aider à l’adaptation de Lautaro dans le club et dans le championnat ». Du côté de l’Inter on a répondu une première fois au numéro 10 du Barça, expliquant qu’un départ n‘était pas au programme pour Lautaro Martinez.

« Messi ? J’ai surement dû oublier de décrocher le téléphone »