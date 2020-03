Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Des pistes improbables pour cette star de Zidane ?

Publié le 18 mars 2020 à 17h30 par H.G.

Alors que l’hypothèse que Gareth Bale quitte le Real Madrid en fin de saison prend de l’ampleur ces derniers temps, le Gallois pourrait prendre la direction de deux championnats exotiques et non de la Premier League l’été prochain.

Gareth Bale n’a jamais fait l’unanimité au Real Madrid en raison de ses blessures, de ses performances inconstantes et des polémiques extra-sportive dont il a fait l’objet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le retour de Zinedine Zidane sur le banc des Merengue n’a en rien arrangé la situation de l’international gallois, qui ne figure pas en bonne place dans les plans du technicien français avec lequel la relation serait délicate. Ainsi, l’hypothèse d’un départ de Gareth Bale en fin de saison prend de nouveau de l’ampleur après son transfert en Chine avorté l’été dernier. Le Real Madrid pourrait une nouvelle fois ouvrir la porte à son attaquant sous contrat jusqu’en 2022, et su l’hypothèse d’un retour en Premier League était évoquée, le joueur de 30 ans pourrait finalement prendre la direction d’une destination exotique.

Gareth Bale pourrait rejoindre la MLS ou le Japon !