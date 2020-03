Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur Mauro Icardi !

Publié le 18 mars 2020 à 15h45 par A.C.

Des nouvelles précisions sont tombées concernant la situation de Mauro Icardi, attaquant prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain.

Les prochains mois vont être très importants pour Mauro Icardi. Actuellement prêté par l’Inter, le joueur peut être définitivement acquis par le Paris Saint-Germain grâce à une option d’achat présente dans son contrat et fixée à 70M€. Pourtant, l’entourage d’Icardi a révélé qu’une clause pourrait lui permettre de s’opposer à la décision du PSG et ainsi de revenir à Milan, où on ne semble toutefois plus vouloir de lui.

L’Inter dément pour la clause d’Icardi