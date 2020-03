Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme annonce de Raiola sur l'avenir d'Erling Haaland !

Publié le 19 mars 2020 à 9h30 par B.C.

Courtisé par le Real Madrid, Erling Haaland ne devrait pas pour autant quitter le Borussia Dortmund cet été selon Mino Raiola, son agent.

Sa prestation lors du huitième de finale aller face au PSG n'avait échappé à personne. Malgré l'élimination du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Erling Haaland est incontestablement l'une des révélations de cette saison et suscite déjà l'intérêt d'un des plus grands clubs du monde : le Real Madrid. Déjà sur ses traces cet hiver, Florentino Pérez continuerait de suivre attentivement les prestations de l'international norvégien, mais à en croire Mino Raiola, l'attaquant de 19 ans ne devrait pas quitter le BVB au cours de l'été.

« Je ne pense pas qu'il quittera Dortmund cet été »