Mercato - Real Madrid : Zidane face à un choix cornélien pour cette pépite ?

Publié le 19 mars 2020 à 0h00 par D.M.

Performant sous le maillot du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi devrait faire son retour au Real Madrid la saison prochaine. Mais le joueur aimerait obtenir des garanties de la part de son club notamment au niveau de son temps de jeu.

Prêté depuis juillet 2018 au Borussia Dortmund par le Real Madrid, Achraf Hakimi se montre performant en Bundesliga. Les dirigeants madrilènes auraient été impressionnés par les prestations du défenseur marocain et auraient d’ores et déjà pris la décision de le rapatrier à la fin de la saison. Toutefois, Achraf Hakimi, qui évolue notamment au poste de latéral droit, devra selon toute vraisemblance faire face à la concurrence de Dani Carvajal. Cette rivalité inquiéterait le défenseur marocain et pousserait le Real Madrid à envisager plusieurs solutions.

Trois options envisagées pour Hakimi