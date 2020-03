Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible prédiction de Daniel Riolo sur Thomas Meunier...

Publié le 19 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le départ de Thomas Meunier se confirme de jour en jour, Daniel Riolo assure qu'il y a de fortes chances que l'on ne revoit plus le Belge cette saison.

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Meunier semble très proche de s'engager avec le Borussia Dortmund. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'international belge ne prolongera pas son bail avec le PSG, ce qui confirme la tendance pour l'avenir de Thomas Meunier. Et selon Daniel Riolo, cette situation pourrait d'ailleurs avoir une incidence directe sur le temps de jeu du latéral droit d'ici la fin de la saison.

«On ne reverra plus beaucoup Meunier cette saison»