Mercato - PSG : Une volonté claire affichée par Mauro Icardi ?

Publié le 18 mars 2020 à 21h15 par A.C.

Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, aurait les idées claires concernant son avenir.

Ça semblait coller entre le Paris Saint-Germain et Mauro Icardi, mais depuis le début de l’année 2020, tout a changé. L’attaquant prêté par l’Inter a vu Edinson Cavani lui repasser devant et il n’a pas disputé la moindre minute lors des deux huitièmes de finale face au Borussia Dortmund. Ainsi, Leonardo ne semble plus si certain de vouloir lever l’option d’achat présente dans son contrat et qui est fixée à 70M€. On dirait d’ailleurs qu’Icardi ne se sente plus vraiment heureux au PSG...

Pour Icardi, Paris c’est fini