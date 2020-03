Mercato - Barcelone : Arsenal ou le Barça ? Aubameyang aurait tranché !

Foot - Mercato - Barcelone

Sur les tablettes du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang serait très heureux à Arsenal. L’attaquant pourrait rester chez les Gunners la saison prochaine alors que le club perdrait patience quant aux rumeurs l'envoyant au Barça.

« Cela signifie beaucoup de jouer ici. Quand j'étais plus jeune, je regardais Arsenal (…) C'est vraiment un plaisir d'être ici, je suis vraiment heureux » déclarait il y a quelques jours Pierre-Emerick Aubameyang exprimant ainsi son amour pour Arsenal. Pourtant, le joueur est au centre de toutes les spéculations. En effet, certains clubs ont ciblé l'attaquant sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2021. Comme il a été annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 29 janvier dernier, le FC Barcelone est intéressé par Pierre-Emerick Aubameyang, mais Arsenal n'est pas vendeur et souhaite conserver l'international gabonais au sein de son effectif.

Aubameyang parti pour rester