Mercato - PSG : Une condition posée pour Pjanic ?

Publié le 18 mars 2020 à 19h45 par A.C.

Au sein de la Juventus on ne semble pas totalement opposés à un départ de Miralem Pjanic à la fin de la saison... mais à une condition bien précise !

Le prochain maitre à jouer du Paris Saint-Germain, ça pourrait bien être lui. Plusieurs fois lié au club de la capitale, Miralem Pjanic pourrait quitter la Juventus à la fin de la saison. Le PSG serait disposé à l’accueillir les bras ouverts et lui ne serait pas contre un retour en Ligue 1, championnat qu’il a déjà disputé avec le FC Metz et l’Olympique Lyonnais. Sa situation à la Juventus s’est d’ailleurs dégradée, puisque Maurizio Sarri semble désormais lui préférer Rodrigo Bentancur.

La Juventus cherche l’héritier de Pjanic