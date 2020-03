Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann primordial pour la succession de Luis Suarez ?

Publié le 19 mars 2020 à 11h00 par J.-G.D.

Témoignant des intentions du FC Barcelone pour Lautaro Martinez, l’Inter Milan n'exclurait pas un éventuel échange entre son buteur et… Antoine Griezmann.

Lionel Messi aurait une petite idée derrière la tête concernant la succession de Luis Suarez. Le capitaine du FC Barcelone ferait le forcing afin de compter sur Lautaro Martinez la saison prochaine. Dés désirs qui ne seraient pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Les Blaugrana auraient bel et bien des vues sur le buteur de l'Inter Milan, alors que le club désirerait se servir de plusieurs joueurs (Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Rafinha Alcantara) pour l’attirer. Et Lautaro Martinez jouerait un rôle prépondérant sur l’avenir d’Antoine Griezmann à Barcelone.

Lautaro Martinez contre Antoine Griezmann ?