Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro… Un gros dilemme secoue le Barça !

Publié le 19 mars 2020 à 15h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait se renforcer offensivement l’été prochain, le club catalan aurait coché les noms de Neymar et de Lautaro Martinez. Cependant, recruter les deux attaquants pourrait s’avérer être mission impossible.

Le secteur offensif du FC Barcelone n’a de cesse d’être un sujet de débat parmi les observateurs du club catalan. En effet, Ousmane Dembélé s’illustre plus souvent par ses blessures et des polémiques extra-sportives que par ses performances sur le terrain, Luis Suarez est sur le déclin, tandis qu’Antoine Griezmann peine à s’adapter depuis son arrivée au Barça. Ainsi, seuls Lionel Messi et Ansu Fati dans une moindre mesure parviennent à donner satisfaction cette saison dans ce secteur. Par conséquent, le FC Barcelone aurait décidé de donner un coup de fraicheur à son attaque l’été prochain en ciblant Neymar, une nouvelle fois, et en cochant le nom de Lautaro Martinez. Mais si les deux joueurs seraient sans aucun doute des renforts de choix, recruter les deux attaquants semble financièrement impossible pour le Barça. Par conséquent, un réel dilemme secouerait la direction des Blaugrana pendant cette période de préparation du mercato estival.

Neymar ou Lautaro, il va falloir choisir !