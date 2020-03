Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une condition colossale fixée dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 19 mars 2020 à 12h00 par B.C.

Afin de recruter Lautaro Martiez à un prix moins élevé, le FC Barcelone compterait envoyer un ou plusieurs joueurs à Milan. Cependant, l'Inter n'aurait pas l'intention de brader son joueur.

Le FC Barcelone aurait déjà fixé ses priorités pour cet été. Afin de renforcer son secteur offensif, le club culé compterait mettre la main sur Neymar et Lautaro Martinez. L'international argentin pourrait être recruté afin de préparer la succession de Luis Suarez et disposerait d'un gros soutien en interne en la personne de Lionel Messi, son coéquipier en sélection. Cependant, l'attaquant de l'Inter Milan vaut cher, et dispose notamment d'une clause libératoire de 111M€ que le FC Barcelone voudrait faire baisser, mais cela s'annonce compliqué.

L'Inter pose ses conditions pour Lautaro Martinez, mais le Barça reste motivé