Mercato - Barcelone : Le Barça est prévenu pour le successeur de Luis Suarez !

Publié le 6 mars 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Président de l'Inter Milan, Steven Zhang n'affiche aucune envie de transférer ses talents, à l'instar de Lautaro Martinez, annoncé dans les petits papiers de Barcelone.

La direction du FC Barcelone ne chômerait pas pour trouver le digne successeur de Luis Suarez. Et un nom revient avec insistance depuis plusieurs mois : Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter Milan, dont la clause est estimée à 111M€, serait donc la cible prioritaire du Barça en vue du mercato estival. Un montant qui rebuterait les dirigeants barcelonais, alors que leurs homologues italiens auraient exigé trois joueurs de Barcelone en échange de l'international argentin : Arthur Melo, Jean-Clair Todibo et Carles Aleñá. Le prochain mercato devrait être agité pour Lautaro Martinez, mais la présidence de l'Inter fait passer un message fort sur son avenir.

« Nous ne voulons pas vendre nos joueurs talentueux »