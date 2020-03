Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait déjà pris une décision retentissante pour Coutinho !

Publié le 5 mars 2020 à 17h00 par A.M.

Alors que les chances de voir Philippe Coutinho rester au Bayern Munich s'amenuisent, le FC Barcelone aurait déjà tranché pour l'avenir du Brésilien.

Bien qu'il présente des statistiques intéressantes depuis son arrivée au Bayern Munich, avec notamment huit buts et six passes décisives en 21 matches de Bundesliga, Philippe Coutinho n'a pas convaincu ses dirigeants. Les récentes informations des médias espagnols et allemands sont catégoriques, le club bavarois ne lèvera pas l'option d'achat incluse dans le prêt du Brésilien et qui est fixée à 120M€. Par conséquent, il y a de grandes chances que Philippe Coutinho retourne au FC Barcelone l'été prochain.

Le Barça ne compte pas conserver Coutinho