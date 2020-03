Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar en danger pour Xavi ?

Publié le 5 mars 2020 à 22h45 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain ne sont pas les seuls à vouloir s’attacher les services de Xavi.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel semble s’écrire toujours plus loin du Paris Saint-Germain, deux courant s’affrontent dans la capitale. Selon nos informations, Leonardo voudrait attirer Massimiliano Allegri, avec qui un premier contact a eu lieu en fin d'année dernière. Les propriétaires du PSG pencheraient plutôt par un duo formé par Pep Guardiola et Xavi, qui sont tous les deux proches du Qatar pour y avoir joué et pour y entraineur en ce qui concerne le second.

