Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Messi… Bartomeu a un projet colossal en tête !

Publié le 19 mars 2020 à 15h30 par H.G.

A un an de la fin de son mandat de président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu verrait les choses en grand et se serait fixé deux objectifs à atteindre avant de quitter ses fonctions.

La prochaine élection au FC Barcelone pour désigner un successeur à Josep Maria Bartomeu a la présidence du club catalan aura lieu en 2021. En attendant, l’actuel patron du Barça a l’intention de tout faire pour finir son mandat en beauté et ainsi faire oublier les polémiques qui ont couru tout au long de sa période au poste, que ce soit la mauvaise gestion sportive du club ou les polémiques extra sportives. De ce fait, Josep Maria Bartomeu se serait fixé deux grands objectifs à atteindre d’ici 2021 et sans surprise, ceux-ci concerneraient Neymar et Lionel Messi.

Bartomeu veut le retour de Neymar et prolonger Messi avant 2021 !