Mercato - PSG : Le FC Barcelone aurait un plan bien précis pour Neymar !

Publié le 20 mars 2020 à 19h45 par D.M.

Le FC Barcelone n’aurait pas l’intention d’utiliser le règlement des contrats FIFA pour rapatrier Neymar. Le club compterait sur le joueur pour tenter de convaincre le PSG de le libérer.

Le possible retour de Neymar au FC Barcelone reste toujours d’actualité. Lors du dernier mercato estival, la question autour de l'avenir de l’attaquant a monopolisé l’actualité des transferts, le joueur ayant exprimé son envie de rejoindre le FC Barcelone. Mais après de multiples réunions, aucun accord n’a été trouvé et Neymar a réintégré le PSG. Mais un retour en Catalogne reste possible d’autant plus que l’article 17 du règlement de la FIFA permet à un joueur de quitter son contrat « sans motif » au bout d’une période de trois ans à la seule condition qu’il n’ait pas prolongé son contrat. Ce qui sera le cas de Neymar en août prochain. Mais le PSG est décidé à conserver son joyau et comme annoncé par le 10 Sport, l'équipe parisienne a rouvert des discussions avec l’attaquant afin de rallonger son contrat qui s’étend jusqu’en juin 2021. Les négociations se poursuivent même si aucune proposition concrète n’a été formulée contrairement à ce qui est annoncé par plusieurs médias.

Le FC Barcelone compterait sur Neymar