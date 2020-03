Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce constat fort en interne sur l’arrivée de Quique Setién !

Publié le 20 mars 2020 à 19h00 par H.G.

Installé sur le banc du FC Barcelone cet hiver, Quique Setién aurait installé une excellente ambiance de travail dans le vestiaire catalan depuis son arrivé.

Payant une succession de mauvais résultats, Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions d’entraineur du FC Barcelone en janvier dernier. Pour le remplacer, le club catalan a choisi de miser sur Quique Setién, l’ancien entraineur de Las Palmas et du Real Betis réputé pour la qualité de jeu de ses équipes. Cependant, dans un climat complexe au Barça entre crises institutionnelles, blessures de joueurs, effectif limité et crise sanitaire du Covid-19 qui a interrompu les compétitions sportives en Europe, le technicien de 61 ans n’a pas encore pu réellement faire ses preuves. Toutefois, Quique Setién aurait toute la confiance des dirigeants du Barça, qui auraient ainsi choisi de le conserver la saison prochaine comme l’a annoncé SPORT ce vendredi. De plus, le board barcelonais serait très satisfait de l’ambiance installée par le nouvel entraîneur au sein de l’équipe catalane.

Quique Setién démontre ses qualités dans la gestion humaine