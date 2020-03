Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a pris sa décision pour l’avenir de Quique Setién !

Publié le 20 mars 2020 à 10h00 par H.G. mis à jour le 20 mars 2020 à 10h03

Arrivé sur le banc du FC Barcelone cet hiver en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién n’a pas encore convaincu tous les observateurs du club catalan. En attendant, la direction des Blaugrana aurait déjà pris une décision pour le futur à court terme de son entraîneur.

Critiqué depuis le début de sa prise de fonction en 2017, Ernesto Valverde a fini par être limogé par le FC Barcelone à la suite d’une succession de mauvais résultats. Pour le remplacer, la direction du Barça a sondé de nombreux techniciens et a fini par confier les rênes de son équipe première à Quique Setién, un entraîneur réputé en Espagne pour le jeu séduisant qu’il pratiquait à Las Palmas et au Real Betis. Toutefois, en dépit des beaux discours du nouvel coach du FC Barcelone, l’impact de son arrivée ne s’est pas encore réellement faite ressentir. Il faut dire qu’il est difficile pour Quique Setién d’installer sa patte vu les nombreuses lacunes au sein de l’effectif des Blaugrana , sans compter le fait qu’il a du composer avec la longue blessure de Luis Suarez, touché au genou droit. Malgré cela, le coach de 61 ans est pour l’heure en tête de la Liga et est toujours en course en Ligue des Champions.

Confiance totale du Barça à l’égard de Quique Setién !