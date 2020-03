Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste estivale frappe à la porte du Barça !

Publié le 20 mars 2020 à 5h30 par Th.B.

Estimant qu’il aurait fait le tour de la question au Bayern Munich, David Alaba se poserait de sérieuses questions quant à son avenir qu’il verrait bien s’écrire au FC Barcelone, mais pas seulement.

L’été dernier, le FC Barcelone se serait renseigné auprès des dirigeants du Bayern Munich concernant un éventuel transfert de David Alaba, étant à la recherche d’un latéral gauche pour imposer une compétition à Jordi Alba. Finalement, Junior Firpo a débarqué en Catalogne. Mais Alaba aurait été un profil très apprécié de la direction blaugrana. Et le Barça pourrait bien être amené à rouvrir ce dossier, l’Autrichien ayant une volonté précise pour son avenir.

Alaba serait partant pour signer au FC Barcelone !