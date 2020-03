Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann pour Paris ou l’Inter Milan ?

Publié le 20 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Le FC Barcelone va fatalement être amené à inclure Antoine Griezmann dans ses discussions avec le PSG et l’Inter Milan, c’est inexorable. Analyse.

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo confirme que ce le10sport.com avait analysé depuis de très longues semaines, à savoir que le FC Barcelone sera dans l’obligation, du fait de sa situation financière, d’opérer à des formules d’échanges pour ses gros dossiers de recrutement, qu’il s’agisse de Neymar ou de Lautaro Martinez.

Si Griezmann est OK…

Or il apparaît très clair après une analyse pragmatique de la situation que seul Antoine Griezmann, parmi les joueurs que le club catalan est susceptible d’inclure dans le deal, sera en mesure de convaincre le PSG et l’Inter d’ouvrir une véritable négociation pour Neymar ou Lautaro Martinez. L’attaquant français sera donc fatalement inclus dans des offres en direction de Paris et de l’Inter. Si Griezmann valide ces destinations, son avenir devrait donc se tracer dans l’un de ses deux clubs.