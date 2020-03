Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann est promis au PSG

Publié le 19 mars 2020 à 20h45 par A.H.

Aujourd’hui, la signature d’Antoine Griezmann au PSG paraît quasiment inexorable.

Plus le temps passe, plus un fait se précise, et il confirme ce que le10sport.com avait analysé il y a plusieurs mois : si jamais le PSG et Neymar validaient l’option d’un départ du crack brésilien à Barcelone, alors Antoine Griezmann signerait à Paris.

La seule issue possible…