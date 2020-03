Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça serait prêt à toutes les folies pour le retour de Neymar !

Publié le 19 mars 2020 à 15h15 par H.G.

Alors que le retour de Neymar serait de nouveau l’un des principaux objectifs du FC Barcelone pour le mercato estival à venir, le club catalan travaillerait toutes les hypothèses pour mener à bien ce projet. Un avocat spécialisé aurait même été mandaté par les Blaugrana.

Près de trois ans après son départ, Neymar est toujours présents dans toutes les têtes au FC Barcelone. Déjà l’été dernier, le club catalan a fait tout son possible pour fair revenir l’international brésilien, mais il s’est heurté à la fermeté du PSG et de Leonardo dans les négociations. Pour autant, en dépit de cet échec, le FC Barcelone serait prêt à relancer le feuilleton Neymar l’été prochain. Et pour enfin concrétiser ce projet, le Barça serait prêt à saisir la FIFA et aurait même déjà mandaté un avocat pour travailler sur l’hypothèse.

Un avocat mandaté pour évaluer la possibilité d’utiliser l’article 17 de la FIFA