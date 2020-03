Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho aura l'embarras du choix pour son avenir !

Publié le 19 mars 2020 à 12h30 par H.G.

En délicatesse au Bayern Munich et indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho disposerait malgré tout de portes de sorties prestigieuses du côté de l’Angleterre.

Arrivé au FC Barcelone en janvier 2018, Philippe Coutinho n’a jamais su montrer son meilleur visage en Catalogne. C’est ainsi tout naturellement que le Brésilien a été prêté l’été dernier au Bayern Munich afin de se relancer. Toutefois, rien ne se passe comme prévu pour l’ancien joueur de Liverpool. En effet, les Bavarois ne seraient pas convaincus par son profil et ne prévoiraient pas de lever l’option d’achat de 120M€ inclue dans le prêt. Malgré tout, Philippe Coutinho conserverait toujours une bonne côte du côté de la Premier League, où plusieurs grandes écuries seraient prêtes à s’attacher les services de l’international brésilien de 27 ans.

Manchester United, Chelsea et Liverpool prêts à tenter le pari Coutinho ?