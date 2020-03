Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un danger XXL pour le Real et le Barça pour une piste commune ?

Publié le 19 mars 2020 à 7h30 par Th.B.

Estimant qu’il serait une recrue de premier choix, le Bayern Munich aurait formulé une offre très alléchante à Leroy Sané, qui devrait disposer d’un bon de sortie de la part de Manchester City cet été. De quoi chambouler les plans du Real Madrid et du FC Barcelone…

Pour renforcer le secteur offensif de l’effectif de Zinedine Zidane la saison prochaine, Florentino Pérez multiplierait les pistes et suivrait avec attention l’évolution de la situation de Leroy Sané à Manchester City. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Skyblues , l’Allemand ne devrait pas être retenu à l’intersaison en cas d’offre jugée satisfaisante, le club mancunien ne semblant pas enclin à l’idée de prolonger son contrat. Le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone auraient approché le clan Leroy Sané en proposant un contrat à l’Allemand, mais le Bayern Munich compterait pimenter ce dossier.

Un contrat en or proposé par le Bayern pour Sané ?