Mercato - Real Madrid : Un duel au sommet avec le Barça pour cette star de Guardiola ?

Publié le 18 mars 2020 à 23h00 par Th.B.

Intéressé par le profil de Leroy Sané, le Real Madrid aurait formulé une proposition de contrat concrète à l’ailier de Manchester City dont le profil plairait particulièrement au FC Barcelone.

Et si Leroy Sané débarquait à la Casa Blanca au cours du mercato estival ? Florentino Pérez suivrait depuis plusieurs mois l’évolution de la remise en forme de l’Allemand, blessé depuis le début de saison au genou et qui devait reprendre la compétition avec Manchester City, avant que le Coronavirus ne change la donne. Contractuellement lié aux Skyblues jusqu’en juin 2021, Sané pourrait être l’une des belles affaires du mercato à venir, d’autant plus que le Bayern Munich se serait retiré du dossier comme Kicker le révélait ces derniers jours. Le Real Madrid aurait une belle carte à jouer pour Sané, mais le Barça ne lui laisserait pas le champ libre.

Le Real et le Barça auraient approché le clan Sané !