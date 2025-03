«Traumatisé», un joueur du PSG part en vrille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG pendant un peu plus d'un an, Vikash Dhorasoo a très mal terminé son histoire avec le club de la capitale en octobre 2006 après son retour de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et Guy Lacombe, son entraîneur de l'époque, y voit un lien direct avec ce Mondial en Allemagne.

Recruté par le PSG en provenance du Milan AC à l'été 2005, Vikash Dhorasoo débarquait avec le statut d'international français et de milieu offensif très expérimenté. Et malgré une saison plutôt convaincante au Parc des Princes qui avait notamment été conclue par un but remarquable en finale de la Coupe de France contre l'OM, Dhorasoo a vu son histoire au PSG virer au fiasco avant d'être licencié en octobre 2006.

« Il est revenu du Mondial 2006 traumatisé »

Interrogé par Paris-United, son entraîneur de l'époque Guy Lacombre se lâche sur le malaise Dhorasoo : « C’est un garçon très intelligent. Mais lorsqu’il revient du Mondial 2006 il est traumatisé, il a perdu toute envie de faire des efforts sur un terrain parce qu’il est déçu de ne pas avoir participé au Mondial où il n’a pratiquement pas joué », indique l'ancien coach du PSG.

« Un incident avec le président »

« Et puis ensuite, on a eu du mal à le remettre dans le coup. Après, il y a eu un incident avec le président. Mais c’est vrai qu’au niveau médiatique, cela a été dur pour moi parce qu’on m’a vraiment attaqué », poursuit Guy Lacombe sur la fin d'expérience houleuse de Vikash Dhorasoo au PSG.