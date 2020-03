Mercato - Real Madrid : Une offensive pour Raheem Sterling ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Bien que le Real Madrid s’intéresserait au profil de Raheem Sterling et que le joueur lui-même ait déclaré sa flamme pour la Casa Blanca, Manchester City aurait proposé un nouveau contrat à l’ailier des Skyblues.

Raheem Sterling serait une piste activée par Florentino Pérez en marge du prochain mercato estival. The Athletic révélait d’ailleurs ces derniers mois que les représentants de l’ailier de Manchester City se seraient entretenus avec les hauts représentants du Real Madrid l’été dernier en marge d’un éventuel transfert de l’international anglais à l’avenir. Depuis, Sterling a ouvert la porte au Real Madrid lors d’un entretien accordé à As . Manchester City ne compterait cependant pas laisser partir son attaquant.

Selon les informations divulguées par Nicolo Schira, Manchester City serait en discussions avec le clan Raheem Sterling pour prolonger son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2023. Grâce à ce bail, Sterling pourrait voir son engagement avec City aller jusqu’en juin 2024 avec un salaire mirobolant, à savoir 20M€ par an. Une proposition très alléchante donc, qui pourrait inciter le principal intéressé à snober le Real Madrid cet été…

