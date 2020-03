Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : David Alaba entre le Barça et… le Real Madrid ?

Publié le 18 mars 2020 à 22h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait activé la piste David Alaba l’été dernier avant de recruter Junior Firpo. Ne se voyant pas rester au Bayern Munich à l’intersaison, l’Autrichien penserait au Barça ainsi qu’au Real Madrid.

Au club depuis 2010, David Alaba est devenu au fil des saisons un véritable pilier du Bayern Munich. Au printemps 2016, l’international autrichien signait une prolongation de contrat le liant au club bavarois jusqu’à l’été 2021. Alors que son engagement arrivera à expiration dans moins d’un an et demi, Alaba révélait à Kicker dernièrement qu’il supposait que le Bayern Munich allait l’approcher pour prolonger son bail. Cependant, la volonté d’Alaba ne serait pas forcement de continuer son aventure bavaroise.

Alaba n’aurait pas oublié l’intérêt du Barça et penserait au Real Madrid !