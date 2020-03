Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de tonnerre pour l'avenir de Paul Pogba ?

Publié le 19 mars 2020 à 12h15 par B.C.

Alors que la presse italienne assure que Paul Pogba souhaiterait à tout prix rejoindre la Juventus cet été, l'international français donnerait finalement sa préférence à un autre club.

Quel avenir pour Paul Pogba ? Alors que son frère assurait récemment que l'international français souhaitait quitter Manchester United cet été, Mino Raiola s'est montré un peu plus mesuré ce jeudi dans Marca : « Aujourd'hui, c'est l'équipe qui compte et ensuite nous verrons ce qui peut arriver. Il y a eu beaucoup d'intérêt, mais ce n'était pas possible. L'année dernière ne compte plus. Nous verrons ce qui se passera ». En tout cas, les prétendants ne manquent pas pour Paul Pogba puisque le PSG, le Real Madrid et la Juventus s'intéresseraient au milieu de terrain en vue du prochain mercato estival, et le Français aurait une grosse préférence.

Pogba toujours déterminé à rejoindre le Real Madrid ?