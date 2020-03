Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic aurait bien pu partir en Chine cet hiver...

Publié le 20 mars 2020 à 1h00 par D.M.

Une équipe du championnat chinois aurait été intéressé par un transfert d’Ivan Rakitic à l’occasion du dernier mercato hivernal. Mais l’apparition du coronavirus en Chine aurait stoppé les discussions.

Élément indiscutable du FC Barcelone durant plusieurs saisons, Ivan Rakitic a vu son rôle évoluer. Le Croate a perdu sa place de titulaire au milieu de terrain et a vu son temps de jeu se réduire considérablement ces derniers mois. Ainsi, la question de son avenir revient au cœur de l’actualité à chaque période de mercato. L’été dernier, le milieu de terrain avait notamment été cité comme possible monnaie d’échange dans le cadre d'une possible opération Neymar. Et cet hiver, Ivan Rakitic aurait été sur les tablettes de nombreux clubs à l'instar de la Juventus, mais aurait également été surveillé par une équipe chinoise.

Les discussions avec un club chinois à l'arrêt en raison du coronavirus