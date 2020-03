Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a laissé filer un très joli coup !

Publié le 20 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Formé à La Masia, Dani Olmo aurait pu revenir au FC Barcelone cet hiver. Mais le milieu de terrain espagnol explique que le Barça a mis trop de temps à se décider.

Bien qu'il soit issu de La Masia , Dani Olmo a explosé au Dinamo Zagreb avant de se distinguer avec les sélections de jeunes en Espagne. Très prometteur, le milieu de terrain n'a pas manqué de sollicitations cet hiver avant de s'engager avec le RB Leipzig qui a finalement raflé la mise dans ce dossier. Et pourtant, le FC Barcelone a longtemps été cité parmi les prétendants, mais Dani Olmo dévoile les raisons pour lesquels il n'a pas signé au Barça.

Le Barça a trop attendu pour Dani Olmo