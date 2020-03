Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La FIFA peut-elle vraiment aider le Barça pour le retour de Neymar ?

Publié le 19 mars 2020 à 19h45 par H.G.

Ces derniers temps, plusieurs informations circulent quant à la possibilité que pourrait avoir le FC Barcelone d’utiliser l’article 17 de la FIFA l’été prochain pour faire revenir Neymar. Cette théorie est-elle plausible ? Éléments de réponse.

Bien qu’il ait quitté le FC Barcelone il y a trois ans, Neymar voit toujours son nom être fréquemment associé au club catalan. L’été dernier déjà, les Blaugrana ont fait tout leur possible pour récupérer leur ancien numéro 11, mais ceux-ci se sont heurtés à la fermeté du PSG et de Leonardo dans les négociations. Toutefois, cet échec n’aurait pas dissuadé le FC Barcelone dans sa quête de faire revenir l’attaquant de 28 ans, dans la mesure où ESPN a annoncé que le club présidé par Josep Maria Bartomeu allait tout mettre en oeuvre pour faire revenir Neymar. Le Barça aurait même mandaté Wouter Lambrecht, un avocat belge expert des questions liées à la FIFA, à l’UEFA et à l’ECA afin d’évaluer la possibilité d’utiliser l’article 17 du règlement de la Fédération internationale de football dans ce projet. Rédigé en 2001, celui-ci déclare que les joueurs peuvent quitter leur contrat « sans motif » à la fin de la période de protection de trois ans. Toutefois, en dépit des apparences, les choses ne sont pas si simples pour le FC Barcelone.

Le recours à l’article 17 serait un saut vers l’inconnu