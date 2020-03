Foot - Mercato - OM

Mercato : L’OM peut s’attendre au pire pour le fair-play financier

Publié le 19 mars 2020 à 21h00 par La rédaction

Si l’OM ne bouge pas d’une oreille depuis des mois, c’est bien que les dirigeants sont dans une situation plus que délicate vis-à-vis du fair-play financier.

Alors que le fair-play financier a déjà sévi du côté de Manchester City, en condamnant le club à une amende et en l’excluant de toute compétition européenne pendant deux saisons, il pourrait aussi aller jeter un œil du côté de la France. Dans une situation financière plus que préoccupante, l’OM essaye plus que jamais de dégager des fonds afin d’échapper aux griffes de l’UEFA. Et ce, au prix de très gros risques, qui pourraient finalement les voir tout perdre…

Pas de nouveau contrat pour les cadres

En effet, la direction de l’OM risque gros avec sa politique actuelle. Dans l’incapacité de proposer de nouveaux contrats à ses meilleurs joueurs comme Florian Thauvin, Steve Mandanda, Maxime Lopez ou encore Dimitri Payet, le club phocéen se retrouve dans la difficulté, puisque ces derniers pourraient décider de quitter le club à l’issue de leur contrat, et ce gratuitement. Ce qui n’arrangerait pas l’OM, qui a besoin de fonds pour rééquilibrer sa balance financière. Comme ce fut déjà le cas par le passé, les sanctions du fair-play financier pourraient très vite tomber, et le club français est plus que jamais vigilant. Reste à savoir si cette prise de risque sera payante ou non pour l’OM.