Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme menace qui se précise pour l'avenir d'Icardi !

Publié le 19 mars 2020 à 23h45 par B.C.

Alors que son avenir au PSG est incertain, Mauro Icardi figurerait dans les petits papiers d'Aurelio De Laurentiis, président de Naples.

Prêté par l'Inter au PSG l'été dernier, Mauro Icardi a été impressionnant durant ses premiers mois dans la capitale. Cependant, tout semble bien plus compliqué pour l'Argentin depuis le début de l'année 2020. Icardi a reculé dans la hiérarchie des attaquants et a enchaîné les matches sur le banc de touche. Pour ne rien arranger, l'attaquant de 27 ans entretiendrait une relation difficile avec Thomas Tuchel, et cela pourrait l'inciter à aller voir ailleurs à l'issue de la saison. Une situation qui n'a pas échappé à Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis ne lâche pas Icardi