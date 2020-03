Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mauro Icardi lié à celui de Thomas Tuchel ?

Publié le 19 mars 2020 à 7h45 par D.M.

Mauro Icardi ne serait pas satisfait par son rôle au PSG et envisagerait de quitter le club à la fin de la saison. Mais le départ programmé d’Edinson Cavani et l’avenir incertain de Thomas Tuchel pourraient changer la donne.

Mauro Icardi a vu son rôle au PSG évoluer dans le mauvais sens. Après des débuts réussis et une place de titulaire sur le front de l’attaque, Mauro Icardi a reculé dans la hiérarchie et a notamment pris place sur le banc lors du match retour face au Borussia Dortmund. Relégué à un rôle de doublure d’Edinson Cavani, Mauro Icardi aurait pris la décision de quitter le PSG où il est prêté et de retourner à l’Inter à la fin de la saison selon des informations de Paris United .

Icardi attentif à la situation de Cavani et Tuchel