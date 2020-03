Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién va changer le visage du Barça !

Publié le 20 mars 2020 à 14h30 par H.G.

Tandis que la saison du FC Barcelone est à l’arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, le club catalan travaillerait déjà sur la planification du prochain exercice. Et Quique Setién jouerait un grand rôle dans ces réflexions tant il pourrait changer le visage de l’équipe catalane.

Arrivé l’hiver dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién n’a pas encore convaincu tout les observateurs du FC Barcelone. Pour autant, le club catalan n’aurait pas l’intention de changer d’entraineur cet été. En effet, comme l’a annoncé SPORT ce vendredi, la direction des Blaugrana aurait entièrement confiance au technicien de 61 ans, qui aura ainsi l’occasion de faire ses preuves la saison prochaine en ayant façonné son effectif à son image pour imposer sa patte. Et dans cette perspective, Quique Setién se serait déjà mis au travail avec les dirigeants du Barça.

Quique Setién aura une équipe à son image la saison prochaine