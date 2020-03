Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce coup à 0€ facilité par... le coronavirus ?

Publié le 20 mars 2020 à 12h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo, le directeur sportif du PSG, en pince pour Willian. A cause de la crise provoquée par le coronavirus, le Barça aurait décidé de sortir de la course pour l'attaquant brésilien de Chelsea.

Le Barça devrait laisser le champ libre au PSG pour Willian. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'international brésilien devrait quitter Chelsea. Une information qui n'aurait pas échappé à Leonardo. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 8 mars, le directeur sportif du PSG est tombé sous le charme de Willian. Et comme nous vous l'avons précisé, l'ancien du Milan AC est emballé par l'idée de réaliser un nouveau coup à 0€, comme il a pu le faire l'été dernier avec Ander Herrera. Alors qu'il aurait pu être contrarié par le Barça sur ce dossier, Leonardo n'aurait désormais plus à se soucier du club blaugrana .

Le Barça aurait fait une croix sur Willian