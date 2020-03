Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto connait déjà son prochain club !

Publié le 20 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Arrivé durant le mercato estival à l’OM, Dario Benedetto réalise une très bonne saison. Le buteur argentin a déjà donné des indices sur la suite de sa carrière.

Auteurs de 11 buts en Ligue 1 cette saison, Dario Benedetto contribue à la grande saison de l’OM, qui occupe la deuxième place. L’Argentin de 29 ans est l’un des cadres de l’effectif d'André Villas-Boas, qui pourrait disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. C’est d'ailleurs cette compétition qui le fait rêver. Le buteur s’est aussi exprimé sur son avenir et il a déjà une idée bien précise pour la suite de sa carrière.

Un retour à Boca ?